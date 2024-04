Flop Napoli ed Europa sempre più lontana: un solo calciatore riesce a salvarsi

Una giornata di sole e caldo quasi estivo si trasforma in una domenica di pioggia. Quella dei fischi che si abbattono sul Napoli al termine dell’ennesima prestazione deludente degli azzurri. Un pareggio che non mette benzina nel motore della squadra nella corsa a un posto in Europa e soprattutto lascia l’ennesimo amaro in bocca per una stagione sempre più disastrosa.

Il Napoli si allontana dall'Europa

Come riporta Il Mattino, gli azzurri sembrano quei fastidiosi pop up che compaiono all’improvviso, disturbano l’avversario e poi spariscono. Proprio come le pubblicità del web, però, alle volte fanno il loro dovere, come in occasione del gol di Politano o del raddoppio di Osimhen. Ma non basta. Si parte nel clima irreale delle due curve in silenzio di protesta nei confronti di una squadra accusata di essere troppo pigra. E per alzare la temperatura ci vuole proprio la prodezza di Politano, che conferma il suo momento di forma clamorosa. Lo hanno capito bene anche i compagni che di fatto lo cercano costantemente, in attesa che dal suo piede possa venire fuori qualcosa di buono. Il Napoli resta a distanza siderale dalla Champions League, a distanza sostanziale dall’Europa League.