"Bocciatissimo". Flop Lukaku contro la Juventus: voti horror per il belga

Romelu Lukaku peggiore in campo del Napoli contro la Juventus. E' questa la sentenza del Corriere dello Sport che ha bocciato in pieno la prova del centravanti belga che ieri praticamente è stato uno spettatore non pagante del match.

Va però detto che non ha avuto palloni giocabili dalle sue parti essendo stata una gara molto tattica tra Conte e Motta. Anche altri quotidiani non hanno avuto commenti positivi per Big Rom.

Pagelle Lukaku Juve-Napoli: flop per il belga

Napoli - Ecco le pagelle dei quotidiani per Lukaku:

Corriere dello Sport 4,5 - Dopo due partite da protagonista, questa volta Rom lascia la scena al suo marcatore: Bremer. Un’ombra tremendamente ingombrante che va di anticipi e contrasti, per terra e per aria. S’impegna e cura la pressione sul primo portatore, ma non produce un solo tiro in porta. E soffre: condizione così così".

Gazzetta dello Sport 5 - Partita bloccata, murata e vita dura per i centravanti. Se Vlahovic piange, Lukaku lacrima. Tocca 18 palloni in 72 minuti e non tira mai. Bocciatissimo.

Il Mattino 5,5 - Il duello con Bremer è frizzante, uno di quelli che fa scintille.Lo juventino lo vince. La sua gara è fatta di coperture su Locatelli, di ripiegamenti difensivi anche profondi. ma va in apnea, ha poche situazioni offensive con la palla profonda e fatica nella ricerca della palla per consentire ai suoi di salire.

Tuttosport 5 - Fischiatissimo dallo Stadium, si perde tra le maglie bianconere.