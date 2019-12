Flemma Ancelotti, Corrsera: sapeva dell'esonero ma ha finto con la squadra senza scomporsi, la ricostruzione

L'edizione odierna del Corriere della Sera in edicola ricostruisce le ultime ore di Carlo Ancelotti da allenatore della Ssc Napoli.

Alla squadra Carlo Ancelotti non aveva detto nulla, ha saputo gestire la vigilia e il post Champions in una situazione in cui tutti sapevano e nessuno diceva. Al termine della serata sportiva più intensa degli ultimi mesi, è lui a chiarire: «Non ho mai pensato di dimettermi, non l’ho mai fatto in carriera. Piuttosto abbiamo raggiunto un risultato importante e spero di restare». Senza scomporsi di niente, sapendo che di lì a poco invece avrebbe incontrato De Laurentiis per l’ultima volta. Intuendo che il presidente del Napoli gli avrebbe revocato l’incarico. Cosa che accade alle 23,40.