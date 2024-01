Calciomercato Napoli - Napoli che resta sulle tracce di Antonin Barak (29 anni) che ha il contratto in scadenza tra un anno con la Fiorentina. Il mediano della Repubblica Ceca è un pupillo del ds Meluso che lo prelevò dall'Udinese per portarlo a Lecce quattro anni fa. A quanto pare la Fiorentina non intende rinnovare il contratto di Barak ed il Napoli potrebbe approfittarne.