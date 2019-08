Fiorentina-Napoli, Il Mattino: città blindata per i tifosi azzurri, possibili scontri con supporter della Juve

Ieri pomeriggio è cominciata la vendita dei biglietti del settore ospiti dell'Artemio Franchi di Firenze per la partita Fiorentina-Napoli di sabato sera. Le forze dell'ordine, come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, stanno predisponendo un accurato piano sicurezza anche perchè nelle aree di servizio autostradali e sui treni potrebbero incrociarsi tidosi del Napoli diretti a Firenze e tifosi meridionali della Juventus diretti a Parma per la sfida delle 18 sempre di sabato. La Questura di Firenze ha anche dato indicazioni ai tifosi napoletani che arriveranno a bordo di auto e pullman di uscire al casello di Firenze Sud e raggiungere le aree di parcheggio.