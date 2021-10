Fiorentina-Napoli, CorSport: settori ospiti sold out come tutto il Franchi

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Diversi settori dello stadio sono esauriti da tempo così come lo spicchio degli ospiti che conta 450 posti. Rimane ancora qualche biglietto in Maratona e in curva Ferrovia e ieri sera erano stati superati i 15mila tagliandi venduti e la cifra complessiva di 16mila spettatori, raggiunta contro l’Inter nell’ultima gara interna, dovrebbe essere superata. In molti adesso rimpiangono anche la tempistica con cui è arrivata in calendario la partita contro il Napoli, una sfida di alto livello che avrebbe meritato un pubblico più numeroso: se la capienza possibile fosse già del 75% sarebbe riuscita a soddisfare molta più richiesta dell’attuale 50%".