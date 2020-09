Fiorentina, Commisso: "Non vendo Milenkovic. Chiesa? Rifiuta l'estero, ma via solo con l'offerta giusta"

Calciomercato Napoli - Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: "Chiesa? Nei prossimi giorni parlerò con il ragazzo. A suo tempo ho promesso al babbo di Chiesa che lo avrei lasciato libero davanti a un’offerta giusta. Federico ha preferito non prendere in considerazione alcune richieste che erano arrivate dall’estero. Lo capisco, questo è l’anno dell’Europeo. Però deve ricordare che è la Fiorentina che l’ha portato dove è adesso. E che deve fare le cose giuste. Chi vuole comprare ribadisce che la valutazione dei calciatori è scesa. Ma io dico che non è scesa quella dei grandi giocatori. Milenkovic? Non ho mai parlato con lui dell’ipotesi che lui lasci la Fiorentina. Io lo voglio tenere. Milenkovic è un buon ragazzo e un ottimo difensore. Nuovi colpi sul mercato? Se ci saranno delle occasioni saremo pronti a sfruttarle: non dimenticate che ci sarà anche il mercato invernale. I miei manager mi dicono che in inverno ci sarà un mercato molto vivo".