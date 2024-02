Finisce l'avventura di Demme in azzurro, il Napoli lo mette fuori rosa: 92 presenze, 5 gol, 4 assist e sempre carattere e personalità non giocando mai quest'anno

Calciomercato Napoli - L'avventura di Diego Demme a Napoli è finita. Il club azzurro lo mette fuori dalla lista degli Over 22 e quindi va fuori rosa fino al termine della stagione, quando scadrà il suo contratto.

Napoli: Demme fuori rosa

Una storia davvero particolare quella del centrocampista che ha la famiglia di origini napoletane e che arrivò a Napoli rinunciando alla fascia da capitano del Lipsia per la maglia azzurra in un momento di grande difficoltà sotto la gestione Gattuso. Demme ora è fuori rosa col Napoli e ci resterà fino al termine del suo contratto (in estate) quando poi andrà via. In quatto anni al Napoli Demme ha collezionato 92 presenze, 5 reti, quattro assist, ma anche tanta tanta sfortuna. Il centrocampista infatti è stato tormentato da una serie di infortuni che ne hanno limitato l'impiego e frenato la carriera. In pochi minuti quest'anno è riuscito a "rubarsi" la scena mostrando carattere, personalità e soprattutto un assist che vale oro per i campioni d'Italia. Lo scrive Il Mattino