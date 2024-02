"Finiamo la stagione con dignità", discorso di De Laurentiis alla squadra a Castel Volturno

Il Napoli riparte da Francesco Calzona, l’ultimo disperato tentativo per provare a salvare una stagione sciagurata.

De Laurentiis presenta Calzona a Castel Volturno

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, ieri il presidente Aurelio De Laurentiis è stato a Castel Volturno per ‘presentare’ il nuovo allenatore alla squadra e con un lungo discorso alla squadra. “Finiamo la stagione con dignità”, è la frase chiave del presidente. Quando parlava - svela il quotidiano - quasi tutti i giocatori avevano la testa bassa, mortificati. “Ho dovuto cambiare, mi spiace. Mi aspetto molto da voi, a iniziare dal Barcellona”, ha poi aggiunto ADL.