Il pronostico di Ferlaino: "Ecco il calciatore azzurro che potrebbe decidere Napoli-Inter"

Notizie calcio Napoli - Corrado Ferlaino non ha dubbi su chi potrebbe decidere Napoli-Inter. L'ex presidente del Napoli, nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha dichiarato quale potrebbe essere il calciatore azzurro decisivo per la sfida di sabato pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona. Di seguito le dichiarazioni di Ferlaino.

Chi la deciderà?

"Se non mi date del blasfemo, e non lo sono, direi Nostro Signore".

E tra gli esseri umani?

"Chiunque, non avrò preferenze. C’è un tipo piccoletto, è belga, fa sempre gol....".

Le piace Mertens, quindi: 35 anni a maggio, lei gli rinnoverebbe il contratto?

"Conosce il calcio, finge di essere falso nueve semplicemente per evitare quelli grandi, belli e grossi. Li frega con l’astuzia. E sulla sua vicenda personale, è giusto che si esprima De Laurentiis e non io. Sappia una cosa: il tifoso Ferlaino non è obiettivo e dunque immagini poi con uno che ha segnato quasi 150 reti come mi comporterei".