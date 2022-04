Ferlaino: "De Laurentiis? Compri un giocatore di personalità e si faccia sentire nello spogliatoio"

"La squadra deve crederci. Se vinciamo a Empoli secondo me recuperiamo punti sulle milanesi che avranno problemi con le romane. E possiamo ancora farcela. Io ci credo". Queste le parole di Corrado Ferlaino alla Gazzetta dello Sport. Di seguito i passaggi più interessanti dell'intervista rilasciata dall'ex presidente Napoli.

Comunque il “senso di appartenenza” serve in un club?

«Io ai tempi degli scudetti scelsi Allodi che era unico, come capacità. E i bravi dirigenti ci sono e servono eccome. Avevo anche Totonno Iuliano che in campo e poi fuori fu molto importante, proprio per il senso di appartenenza oltre alla grande personalità. Ora che ci penso però un consiglio a De Laurentiis voglio darlo...».

Quale?

«Per la prossima stagione ingaggi un giocatore di grande personalità che si faccia “sentire” nello spogliatoio e in campo. Serve a questa squadra, al di là del ruolo tattico che può avere. Certo Maradona era unico quando diceva ai compagni “se siete in difficoltà date la palla a me e ci penso io”. Ma esisteranno come personalità dei maradonini. Ecco il Napoli ne ha assolutamente bisogno».