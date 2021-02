Fastidio alla coscia sinistra per Insigne, Gazzetta: dovrebbe trattarsi di un affaticamento, le ultime

Ultime notizie Napoli - La vittoria è arrivata contro l’avversario di sempre, la Juventus, in un momento in cui nessuno avrebbe scommesso più di tanto nell’impresa napoletana. Ne parla la Gazzetta dello Sport

"L’Europa League è alle porte, il Napoli giocherà la gara d’andata giovedì sera, in Spagna, contro il Granada. Toccherà ancora una volta al capitano provare a trascinare i compagni in quest’ennesima battaglia. Insigne ha dovuto abbandonare la sfida con la Juventus a una manciata di minuti dalla fine per un fastidio alla coscia sinistra. Dovrebbe trattarsi di un affaticamento che non gli impedirà di essere in campo, giovedì sera"