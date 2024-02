Ieri è stato non solo il giorno dell’arrivo di Francesco Calzona a Napoli, ma anche quello di Simone Bononi - vice allenatore azzurro adesso - e del preparatore atletico Francesco Sinatti.

Le parole di De Laurentiis a Sinatti

E’ a quest’ultimo in particolare si è rivolto ieri Aurelio De Laurentiis come svela Il Mattino oggi in edicola. “Farti andare via è stato un errore gravissimo”, sono state le parole pronunciate dal presidente a Sinatti che intanto ha già pronto il piano per riprendere sul piano atletico la squadra.