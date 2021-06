Falli di mano, si cambia ancora: le nuove indicazioni che entreranno in vigore con l'Europeo

Serie A - Falli di mano, si cambia ancora. Non solo, ma si torna per certi versi al passato, quando oltre alla dinamica, al «braccio verso il pallone e non viceversa» (Collina dixit), alla congruità dei movimenti, all’Uomo Vitruviano (Rizzoli), gli arbitri avevano margini di discrezionalità praticamente infiniti. Ne parla il Corriere dello Sport.

Falli di mano, regolamento che cambia ancora