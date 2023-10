Fagioli svela: "Quando ero alla Cremonese mia mamma mi consigliò di fare una cosa..."

L'edizione in edicola oggi di Repubblica riporta alcune dichiarazioni di Nicolò Fagioli in Procura in merito al caso scommesse:

"In quel momento, cioè a settembre 2022, Fagioli, appena rientrato dalla Cremonese alla Juventus, ha accumulato un debito di 250 mila euro. E qualcuno si è già accorto del suo problema. «Quando ero alla Cremonese, mia mamma mi consigliò di recarmi al Sert per farmi curare, io ci andai alcune volte». Ma poi smise: «Ebbi l’illusione di poterne fare a meno». Il tempo passava, le scommesse aumentavano e con queste l’esposizione economica. «Nel periodo successivo a settembre 2022 giocavo in modo compulsivo davanti alla tv su qualsiasi evento sportivo che stessi vedendo, calcio compreso… anche Serie B e Lega Pro»".