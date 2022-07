Caso Fabian, Il Mattino: offerta del Manchester United, arriva la risposta del Napoli

Calciomercato Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie provenienti dal ritiro degli azzurri a Castel di Sangro, con il calciomercato che si appresta a vivere il suo ultimo mese e con il campinato ormai alle porte:

"Ma nervi tesi, soprattutto, con Fabian e i suoi procuratori: lo spagnolo avrebbe presentato un’offerta (ritenuta molto bassa) da parte del Manchester United. Motivo per cui non intende neppure discutere il rinnovo. Ma il Napoli è pronto a puntare i piedi: o arriva una offerta da almeno 25 milioni o Fabian deve sedersi per discutere il prolungamento. Se dirà di no, il club potrebbe anche metterlo fuori rosa, come è successo con Milik. Il braccio di ferro è dietro l’angolo.