Fabian Ruiz disastroso, sfilza di 4,5 in pagella: "Sembra una ballerina del San Carlo, sbanda paurosamente nel passaggio di modulo"

Ultime Calcio Napoli - Fabian Ruiz è stato il calciatore peggiore in campo secondo le pagelle dei maggiori quotidiani in edicola. A dire la verità tutta la squadra non ha brillato e meriterebbe di essere citata in blocco, ma la prestazione dello spagnolo è apparsa leggermente inferiore rispetto a quella negativa della squadra.

CORRIERE DELLO SPORT - 4,5. Non ha la brillantezza dei suoi momenti migliori, non ha il guizzo, non ha la tecnica di sempre. Sembra un giocatore normale che gioca una brutta partita. GAZZETTA DELLO SPORT - 4,5. Qualche svarione lo rende irriconoscibile, concede palloni ed occasioni agli avversari. TUTTOSPORT - 6. Regala giocate di alta classe e prova anche a essere pericoloso in avanti creando occasioni e provando anche il tiro. IL MATTINO - 4,5. Senza sostanza, senza intensità. Apre voragini là nel mezzo nel momento chiave, ovvero quando la gara si decide. Sembra una ballerina del San Carlo quando volteggia al limite cercando lo spazio per il tiro (10’). Sbanda paurosamente nel passaggio di modulo, davanti alla linea a 4.