Fabian in crisi, CorSport: ha smesso di stupire, è in crisi d’identità! Non ha il passo per fare il regista

Fabian contro Inter e Perugia ha giocato al di sotto dei suoi livelli standard: domani con la Fiorentina sarà sotto esame, il tecnico è pronto a rivoluzionare secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“La parabola di Fabian. Su e giù; in orbita e in picchiata. Che questo non sia il miglior periodo da quando è azzurra la sua vita, beh, pare chiarissimo, però è da un po’ che il giovane andaluso, ha smesso di stupire. Anzi: lo stupore è legato proprio a una serie di prestazioni non all’altezza delle sue qualità. Il primo problema? Beh si direbbe il ruolo, la posizione. Una sorta di crisi d’identità nata e cresciuta di pari passo con la crisi della squadra: un po’ mezzala - il suo habitat naturale -, troppe più volte vertice basso e adios. Proprio non riesce a esprimersi, da regista: non ha il passo, non ha la velocità d’esecuzione, e del resto non sono mai state queste le sue consegne”