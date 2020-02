Euro 2020, CorSport rivela sulle convocazioni di Mancini: Meret e Di Lorenzo a rischio esclusione, Insigne certo del posto

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda i convocati di Mancini per l'Europeo: "PORTIERI (3). Se Donnarumma è il sicuro titolare e Sirigu il sicuro vice, Gollini, rispetto allo scorso novembre, ha guadagnato punti rispetto a Meret (in difficoltà a Napoli) per il posto di terzo portiere. DIFENSORI (8). Il ritorno di Chiellini, dato per recuperato al 100% (il ct deciderà con lui se convocarlo già per Inghilterra e Germania, super test di fine marzo), chiude il discorso che riguarda i 4 centrali: Bonucci, Chiello appunto, Acerbi e Romagnoli. Il fatto che gli ultimi tre siano tutti sinistrorsi non cambia il quadro. Le incognite riguardano gli esterni, di entrambe le fasce. Florenzi e Spinazzola in questo momento possono essere considerati in vantaggio su Di Lorenzo, De Sciglio e D’Ambrosio a destra (in lizza per l’altro posto) e Emerson Palmieri e Biraghi a sinistra. ATTACCANTI (6). Il quadro è il seguente: Immobile-Belotti imprescindibili (saranno alternati anche tra Inghilterra e Germania, poi a giugno ci sarà la scelta del titolare), così come Chiesa, Insigne e Bernardeschi (buono come esterno e come falso nove, ruoli già coperti positivamente in azzurro)".