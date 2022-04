Esonero Spalletti, Gazzetta: ecco quanto costerebbe al Napoli. Spunta data decisione De Laurentiis

Quanto costerebbe l'esonero di Spalletti al Napoli? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive quanto De Laurentiis dovrebbe pagare il tecnico nel caso in cui decidesse davvero di esonerarlo nonostante ci sia un altro anno di contratto.

"Il presidente Aurelio De Laurentiis a fine maggio tirerà le somme e deciderà cosa fare con Luciano Spalletti. Perché a questo punto nemmeno il raggiungimento della Champions League, obiettivo dichiarato del club a inizio stagione, può garantire al tecnico la conferma, nonostante un contratto biennale in essere. Al momento il patron non ha ancora realmente deciso e, come sua abitudine, comincerà un giro di colloqui personali prima di scegliere. Una scelta che sarebbe molto costosa: esonerare Spalletti significa pagare a vuoto 6 milioni di euro e prendere un altro tecnico almeno tanto quanto".