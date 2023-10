Esonero Garcia, ADL ha scelto Conte: approccio già a maggio, ora c'è cauto ottimismo per la scossa

Aurelio De Laurentiis ha scelto l’uomo della rinascita e del futuro del Napoli: è Antonio Conte. Unico profilo per il dopo-Garcia cominciato ancora prima di una comunicazione ufficiale.

Antonio Conte

De Laurentiis ha scelto Conte

Come riporta Il Corriere dello Sport, il presidente aveva già pensato a lui a maggio, ma poi la storia ha raccontato altro, e a distanza di cinque mesi il pensiero è tornato, «un amico e un gran colonnello», secondo sua definizione datata 2018. Ci ha parlato, ha messo le carte e gli assi azzurri in tavola e ha cominciato a giocare seriamente: niente bluff, gli ha offerto il Napoli, la panchina e la leadership. Ancora una volta, ricevendo però in cambio più sorrisi interessati che mera gratitudine senza un domani. I colloqui sono concreti, c’è una trattativa che procede e cresce. A tratti finanche con punte d’ottimismo. De Laurentiis ha deciso, è pronto a cambiare per uno come lui e ad investire, fermo restando la necessità di un punto d’incontro sugli anni e l’ingaggio (l’ultimo stipendio in Premier era da circa 8,5 milioni di euro netti). Ora tocca a Conte dare una risposta.



Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli