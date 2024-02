Errore dell'arbitro Piccinini dopo 7 minuti: il designatore Rocchi deve richiamare i suoi nel momento cruciale della stagione

Napoli - Ci sono state anche stavolta delle polemiche importanti da parte di entrambe le squadre per la partita Napoli-Verona. Nella moviola durante e post gara sono stati evidenziati degli errori dell'arbitro Piccinini riguardo dei presunti calci di rigore non fischiati. Errori anche da parte del Var.

Moviola Napoli-Verona: l'analisi

L'edizione odierna de Il Mattino analizza quelli che sarebbero stati gli errori dell'arbitro Piccinini in Napoli-Verona. Poteva costar caro ed essere decisivo quello dopo appena 7 minuti di gioco, quando Cabal aveva commesso un fallo in area di rigore sul georgiano Kvaratskhelia, però è arrivata l'indicazione del calcio d'angolo e non del calcio di rigore. È opportuno rinnovare al designatore degli arbitri Rocchi l'invito a chiedere ai suoi uomini di valutare meglio situazioni apparentemente chiare affinché non vi siano ulteriori polemiche nella fase cruciale della stagione.