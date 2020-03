Emergenza Coronavirus, Tuttosport: ipotesi 27esima giornata il 13 maggio e recuperare tutte le gare il prossimo weekend

Il Coronavirus colpisce la Serie A e non si riesce a trovare una soluzione per lo svoglimento del calendario. Tante le partite da giocare e la decisione non è stata ancora presa. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport.

L'ultima ipotesi al vaglio della Lega (e dei club) è quella di recuperare nel prossimo fine settimana le gare appena rinviate e far slittare al 13 maggio la prossima giornata, la 27ª. Ma prima di entrare nel merito è necessaria una premessa: mentre si litiga per una partita di pallone (importantissima, per carità, perché è pacifico che il vulnus sia Juventus-Inter) i contagiati sono aumentati di 450 persone in un giorno in quella che si avvicina sempre più pericolosamente a una crescita esponenziale.