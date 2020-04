Emergenza Coronavirus, in arrivo nuovo decreto per aprire altre attività da lunedì. Misurazione della febbre obbligatoria, Governo al lavoro per tracciare i contagiati

Ultime notizie - Prosegue senza sosta il lavoro del Governo per trovare una soluzione da attuare in ambito economico per contrastare la crisi creata dal Coronavirus. Stando a quanto riportato dal "Mattino" oggi in edicola, sarebbe in arrivo per sabato o domenica un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sabato o domenica con il quale si potrebbe far ripartire altre attività già a partire da lunedì. La suddivisione delle aperture avverrà su base regionale, con il settore dell'abbigliamento che probabilmente resterà chiuso perché risulta essere tra quelli maggiormente esposti al contagio. Probabile la riapertura, invece, delle industrie automobilistiche per ragioni di concorrenza internazionale. Scontata, invece, la misurazione della febbre all'ingresso delle aziende e dei negozi per lavoratori e clienti, mentre il Governo è al lavoro per mettere a punto anche l'app che servirà a tenere sotto controllo i contagiati ed evitare una ulteriore diffusione del virus, cosa non facile dal momento che dovrà tener conto anche della privacy dei cittadini.

Coronavirus