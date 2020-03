Emergenza Coronavirus, il Ministro spagnolo della salute: "Lavoriamo per non essere come l'Italia". In Catalogna 125 casi di Covid-19

Ultimissime Napoli - A causa dell'emergenza Coronavirus, la Spagna chiude ai voli provenienti dall'Italia. Un bel problema in vista della sfida di Champions League tra i blaugrana e la SSC Napoli. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il decreto varato dal governo italiano sabato, con l’estensione della zona “rossa” a tutto il Paese giustifica i provvedimenti degli altri stati. Le autorità sanitarie non hanno dubbi: l’idea di vietare la trasferta ai tifosi ospiti non era, secondo i membri della Generalitat, sufficiente a evitare che, per assistere alla gara del Napoli, molti tifosi azzurri si potessero infiltrare in altri settori. Da qui la chiusura. «Stiamo lavorando in modo da non arrivare allo stesso palcoscenico dell’Italia», spiega il ministro spagnolo della salute Salvador Illa. In Catalogna, al momento, sono 125 i casi di positività al Covid-19".