Emergenza Coronavirus, bel gesto di Gattuso e Giuntoli: entrambi pronti a rinunciare ad una mensilità di stipendio per aiutare i dipendenti cassintegrati del club

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un bel gesto di Gattuso e Giuntoli nei confronti dei dipendenti del Napoli finiti in cassa integrazione: "Meglio della conquista della Champions o dell’acquisto di Messi. Il valore morale della storia, duplice perché riguarda due personaggi, anzi due uomini veri, è proprio questo: Gennaro Gattuso detto Rino e Cristiano Giuntoli, rispettivamente allenatore e direttore sportivo del Napoli, sono pronti a rinunciare a un mese di stipendio, per intero e a prescindere dagli accordi sui tagli che saranno eventualmente raggiunti con la dirigenza, al fine di compensare le perdite economiche dei dipendenti che la società ha messo in cassa integrazione per i mesi di aprile e maggio (salvo ripresa delle attività). In un solo concetto: il tecnico e il ds sarebbero disposti a non percepire un ingaggio mensile, così da destinarlo ai cassintegrati. Chapeau".