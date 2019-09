Elmas sta bene, Ancelotti potrebbe lanciarlo titolare contro la Sampdoria

Ultime Napoli - Carico e sorridente, così Elif Elmas ieri a Castel Volturno alla ripresa degli allenamenti con il Napoli. Sta bene e ha voglia, anche se è reduce da due partite giocate con la nazionale macedone. E dopo il doppio impegno con Israele e Lettonia, Carlo Ancelotti ne valuta anche l'impiego contro Sampdoria e Liverpool.

Come scrive Il Mattino:

"La sua presenza garantisce equilibrio al centrocampo del Napoli: il primo segnale contro la Fiorentina quando venne schierato negli ultimi venti minuti al posto di Allan, la conferma contro la Juventus quando è stato nuovamente inserito da Ancelotti per il finale di partita al posto del mediano brasiliano. Un marchio di Elmas è rappresentato dalle qualità delle sue giocate, a soli vent'anni (li compirà il 24 settembre) mostra già grande personalità e non ha timori a provare in velocità anche il passaggio più complicato. Uno dei giovani più interessanti nel suo ruolo in campo europeo, il direttore sportivo azzurro Giuntoli è riuscito ad anticipare la concorrenza piazzando un grande colpo quest'estate e assicurandosi così il gioiello del Fenerbahce per 16 milioni più bonus. Sabato sera vivrà l'effetto San Paolo per la prima di campionato degli azzurri contro la Sampdoria, emozione ancora più forte martedì prossimo per la sfida di Champions contro i reds".