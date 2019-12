Effetto Gattuso, Gazzetta: lieve accelerazione nella prevendita con il Parma. Ieri un centinaio di tifosi fuori al Training Center

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea l'effetto Gattuso sull'entusiasmo della tifoseria napoletana: "Niente di clamoroso, ma da ieri le vendite dei biglietti per la gara di domani alle 18 contro il Parma, hanno segnato una lieve accelerazione. Il San Paolo non sarà pieno, ma c’è curiosità e interesse per il debutto di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli. E a Castel Volturno questo interesse lo registri dalla presenza di un centinaio di tifosi fuori dall’impianto. Ultimamente non era più capitato. L’anonimato di risultati in cui è caduto il Napoli negli ultimi due mesi ha fatto scemare entusiasmo e attese attorno alla squadra. Vedremo se l’effetto Rino saprà riaccendere la passione"