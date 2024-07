Ecco perché non si sblocca l'affare Hermoso per il Napoli

Calciomercato Napoli - Affare Mario Hermoso attualmente in stand-by. Il difensore ex Atletico Madrid prende tempo col suo entourage per cercare una offerta economicamente più vantaggiosa. L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito:

"Resta in stand-by Mario Hermoso (che ha una proposta dal Besitkas soprattutto): non c’è intesa con lo spagnolo sull’ingaggio che punta ad un contratto importante dopo aver lasciato l’Atletico Madrid. Il Napoli resta vigile e presto dovrà accelerare per sistemare la difesa".