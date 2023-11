Real Madrid, 7 indisponibili sicuri per il Napoli. CorSport: c'è un altro big a rischio forfait

Napoli calcio - Una vera e propria ecatombe di infortuni in casa Real Madrid. Contro il Napoli, oltre ai lungodegenti Courtois e Militão, mancheranno anche Kepa, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler e Vinicius jr. Praticamente gli indisponibili sicuri salgono dunque a 7, ma la lista potrebbe allungarsi ancora.

Dubbio Modric Real Madrid Napoli

Come si legge sul Corriere dello Sport in dubbio per la gara di domani sera c'è anche il centrocampista Modric per un malanno alla coscia sinistra. Verranno fatti nuovi accertamenti in queste ore, ma la presenza di Luka resta in forte dubbio. Ancelotti dovrà puntare su Brahim Diaz e Ceballos i quali non sono al meglio dal punto di vista fisico.