"E' vero che andrai al Napoli?", media norvegesi stuzzicano Ostigard: la reazione del difensore

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la trattativa tra il Napoli ed il Brighton per il trasferimento in azzurro del difensore Ostigard. Al momento c'è un braccio di ferro tra le due società in merito alla formula dell'operazione che non soddisferebbe per nulla gli inglesi. In Norvegia hanno provato a stuzzicare sull'argomento lo stesso Ostigard.

Ostigard

Ostigard-Napoli: le ultime

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: