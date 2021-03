"E ora ripartiamo, inseguiamo la Champions, possiamo farcela": discorso di Insigne e Ghoulam a tutta la squadra, il retroscena

Ultime notizie Napoli - Prima che a Lorenzo Insigne si «tappassero le vene», sono successe cose che con il replay della memoria lo scugnizzo deve aver rivisto: una rimessa per il Napoli, intorno alla metà campo. Ne parla il Corriere dello Sport.

"In casi del genere, si fanno varie scelte, tranne quella che s’inventa la premiata ditta Di Lorenzo & Bakayoko. Manolas completa l’opera. Dopo dodici secondi l’ira si sparge nel corpo e c’è sempre un video «maledetto» che inchioda il labiale: «Siete una squadra di...». E’ un attimo fatale, perché subito a caldo, già a Reggio Emilia, Insigne - con Ghoulam - raccoglie intorno a sé il gruppo e spiega che, non si possono buttar via così i punti, per un errore assolutamente da evitare «e ora ripartiamo, inseguiamo la Champions, crediamoci». E poi, 14 ore dopo il «fattaccio», accolto dai suoi compagni di squadra con comprensione, Insigne ritiene doveroso fare un passo indietro e poi ancora uno avanti, chiacchierando in maniera distesa, ribadendo i concetti della sera precedente"