E' il momento del Cholito: in Argentina spingono per la convocazione di Simeone al mondiale in Qatar

Giovanni è cresciuto nel mito di papà Diego Pablo Simeone e dell'Argentina. Solo dopo quel pallone è diventato più di un semplice gioco per quel bambino che è diventato il Cholito, figlio del Cholo.

Come riporta Il Mattino:

"Il primo approccio con la maglia dell'Argentina è del 2015. Poi le 3 presenze e il gol al Mondiale Under 20 e la convocazione nella selezione olimpica per Rio 2016. Infine la chiamata da parte della Nazionale maggiore nel 2018. L'ultima partita del Cholito con l'Argentina è datata 20 novembre 2018. In Argentina c'è più di qualcuno che lo spinge. Dicono che la Seleccion potrebbe nuovamente fare affidamento sul Cholito. L'occasione Qatar è dietro l'angolo. Spalletti si dice dispiaciuto per non concedergli una maglia da titolare più spesso, però sa che lui è l'uomo giusto nelle difficoltà".