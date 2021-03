Dzeko a caccia del riscatto: guida l’attacco contro il Napoli ma in campionato non segna da due mesi e mezzo

Ultime calcio - In campionato non segna dalla gara contro la Sampdoria del 3 gennaio, la prima del 2021, e mai come in questa stagione alla Roma stanno mancando i suoi gol. Stasera al centro dell’attacco giallorosso tornerà Edin Dzeko, l’ormai ex capitano in cerca di riscatto.

Come riporta Il Corriere della Sera: