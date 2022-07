Il Mattino - Dybala-Napoli, De Laurentiis non farà follie per i tifosi: ecco quando potrebbe sbloccarsi la trattativa

Calciomercato Napoli. Si infiammano le trattative attorno a Paulo Dybala. L'attaccante argentino, svincolato dalla Juventus, è una suggestione anche per il Napoli nonostante le difficoltà e le cifre per un'operazione del genere.

Di Dybala e dell'opzione Napoli ne ha parlato anche Il Mattino, che ha indicato quelli che sono i paletti fissati da De Laurentiis nell'eventuale operazione:

C'è un mare aperto in cui navigare dove persino quella che fino a poche ore fa era una suggestione e null'altro, potrebbe diventare un'isola dove approdare: Dybala. Ora inavvicinabile, e De Laurentiis lo sa bene, con i suoi 7 milioni di richiesta e i diritti di immagine. Ma tra venti giorni, dovesse abbassare le pretese e l'Inter abbandonarlo al suo destino, De Laurentiis potrebbe pure farci un pensiero. Ma non adesso. E non certo per fare un acquisto come risposta alla delusione dei tifosi.