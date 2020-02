Dualismo Meret-Ospina, CorSport: situazione non facile da gestire, il giovane portiere ha un timore per il futuro

Notizie Napoli calcio. In casa azzurra tiene banco l'alternanza tra David Ospina e Alex Meret. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato questo dualismo, sintetizzandone pro e contro:

Ospina è divenuto il garante di una stabilità difensiva costruita faticosamente, cambiando anche ripetutamente il Napoli, ed ha sparso serenità con un atteggiamento «aggressivo», che riempie l’area non solo della fisicità nelle uscite (come a Brescia nel finale), ma di una personalità che si è fatta sentire e lo ha trasformato in pilastro. Però il futuro si chiama Meret e non «volgarmente» per i venticinque milioni di euro investiti due anni fa da De Laurentiis: il talento, palpabile, è gigantesco, ha bisogno soltanto di essere «liberato» in condizioni - di classifica, anche ambientali - totalmente favorevoli.

Intanto, Meret teme di rimetterci (anche) l’Europeo: alle spalle di Donnarumma, c’è una concorrenza gigantesca e con Sirigu, Gollini e il riemergente Cragno, il match può divenire impari, per assenza assoluta di prestazioni.