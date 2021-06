Dramma Eriksen, il prof. Ieracitano: "Se dagli accertamenti non si rileva nulla, potrebbe tornare a giocare! Possono esserci manifestazioni simili senza preavviso"

Notizie Calcio - Vincenzo Ieracitano, uno degli specialisti italiani dell’emergenza in ambito sportivo, ha scritto il Modello organizzativo di gestione dell’emergenza sanitaria nello sport ed ha rilasciato un'intervista a Repubblica.

Come si spiega un malore simile?

«Difficile dirlo. Eriksen aveva certamente fatto tutte le visite in Italia e lo screening che viene fatto qui non è comune a tutte le parti del mondo. Ma in un determinato momento della vita possono esserci manifestazioni simili senza preavviso. Gli accertamenti ora qualcosa dimostreranno»