Dpcm di Natale, feste vietate: consentite massimo 6 persone a tavola!

Ultime notizie. Natale si avvicina e gli italiani sono ansiosi di sapere cosa gli sarà permesso fare dal Governo, che si appresta ad elaborare un nuovo Dpcm per regolare gli spostamenti durante le feste natalizie. Ne parla l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino di Napoli.

Dpcm di Natale

Che le abituali tavolate natalizie saranno solo un ricordo è quasi una certezza. Per il governo infatti, complice l'età media elevata di buona parte della popolazione, cenoni e festeggiamenti vari a tavola sono uno dei pericoli più importanti da scongiurare. E così non solo si punta a limitare gli spostamenti, evitando non solo che amici e parenti finiscano con l'incontrarsi provenendo da tutta Italia, quanto anche la possibilità di riunirsi in pub e ristoranti.

Ponendo il divieto assoluto di organizzare feste o affittare locali per eventi privati, potrebbero esserci delle piccole deroghe alle regole attuali per la ristorazione. Ad esempio potrebbe essere superato il limite di 4 persone sedute allo stesso tavolo, portando il numero massimo di commensali a 6.

Natale, massimo 6 persone a tavola

Massimo 6 persone a tavola per le cene di Natale: «Questo Natale dobbiamo fare lo sforzo di essere il meno numerosi possibile - ha spiegato ieri sera la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa a chi gli chiedeva conto del numero dei congiunti che si potrà frequentare questo Natale - Immagino che si possa dire 5 o 6 persone al massimo tra gli affetti più cari, ma è ovvio che non sarà possibile controllarlo, quindi a tutti verrà chiesto di limitare il più possibile le persone che si riuniscono».