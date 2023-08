Il progetto di Garcia su Lindstrom? Rudi ha già ben in testa cosa farne

Calciomercato Napoli - Jesper Lindstrom è arrivato ieri sera a Fiumicino, stamattina sarà a Villa Stuart per le visite mediche, poi firmerà il contratto e raggiungerà Castel Volturno. Lo aspetterà Rudi Garcia che ha già ben in testa cosa farne. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Un esterno o se serve una mezzala, perché chi ha quei piedi e quell’estro è in grado di assecodarne (quasi) qualsiasi esigenza: per ora, se ne starà a capire il Napoli, poi s’accorgerà - e dipenderà soprattutto da Lozano - quale sia la scelta ultima ma non definitiva”