Ultime notizie Napoli - Dopo l’euforia c’è sempre il risveglio che richiede qualche minuto per planare sulla nuova realtà. Forse è di un nuovo equilibrio che ha bisogno l’attaccante georgiano del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Nuovo equilibrio per Kvaratskhelia

Ha indossato l’abito della grande stella del campionato, l’astro nascente della Serie A di casa a Napoli:

“Si accende a tratti ma rischia di confondersi con gli altri, non è un’eccezione, ha colpi di genio uniti a frenate che non sono più sterzate. Dov’è Kvaradona? Forse è svanito l’effetto sorpresa, magari ha subito il cambio in panchina e le novità tattiche stagionali, di sicuro avverte l’assenza di Osimhen con cui correva (quasi) alla stessa velocità”

Kvaratskhelia ha segnato appena 3 reti. Un anno fa nello stesso periodo aveva già segnato 7 volte sui 14 gol in totale. In Champions l’ultima rete oltre un anno fa, il 12 ottobre contro l’Ajax. Non ha neppure bilanciato con gli assist: in totale sono 4 contro gli 8 allo stesso punto di un anno fa. L’ultimo a Raspadori a Berlino.