Domani potrebbe essere una giornata importante per Meret, il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - La situazione resta seria in casa Napoli, racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: nell’elenco degli infortunati si è infilato Costantino Favasuli, mentre Luca Marianucci spera di rientrare immediatamente dopo la sosta “quando Massimiliano Allegri dovrebbe ritrovare il portiere Alex Meret, che da domani potrebbe ricominciare ad allenarsi in gruppo. E magari anche il brasiliano Giovane, che sta meglio ma non ancora bene”.