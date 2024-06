Domani a Castel Volturno per visionare il centro sportivo del Napoli: ecco chi ci sarà

Calciomercato Napoli - Tutto pronto per la nuova avventura del Napoli di Antonio Conte che oggi firmerà e già domani ci sarà un sopralluogo a Castel Volturno per visionare il centro sportivo della SSC Napoli con il team manager Oriali e il vice Stellini.

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno il Napoli si radunerà probabilmente il 7 luglio ripartendo senza i Nazionali che saranno impegnati all’Europeo o in Coppa America o in vacanza dopo queste competizioni.

Sarà il primo passo di una lunga estate trascorsa tra i ritiri di Dimaro e Castel Di Sangro con il debutto in Coppa Italia intorno al 10 agosto. Stellini e Oriali nel corso delle prossime settimane visioneranno anche le strutture che ospiteranno il Napoli a Dimaro e Castel Di Sangro.