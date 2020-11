"Dobbiamo tornare in Champions! Troppi di voi danno le cose per scontate", duro discorso Gattuso-squadra

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino ricostruisce il day after di Napoli-Milan 1-3 e la giornata di Rino Gattuso, iniziata attorno alle 7,30, quando in auto si è diretto a Castel Volturno, nel suo ufficio. Ma per tutta la notte ha rivisto gli errori della gara contro la sua ex squadra in attesa dell'arrivo dei suoi giocatori. E la strigliata di domenica era solo la prima parte. Perché Gattuso non aveva finito con la sua ramanzina. E ieri mattina presso il centro tecnico azzurro ha rimesso in riga ancora una volta i suoi “professori”. Ed è tornato a inchiodarli alle proprie responsabilità. Ma prima ha fatto autocritica. Ancora una volta. "Se sbagliate voi, sono io che ho sbagliato"

Discorso Gattuso post Napoli-Milan 1-3

Un discorso ancora una volta severo, anche senza i toni bruschi usati nello spogliatoio del San Paolo, nell’intervallo e alla fine della gara: "Se sbagliate voi, sono io che ho sbagliato. Troppi di voi danno per scontato delle cose che non lo sono. Dobbiamo tornare in Champions, non perdiamo mai di vista questo obiettivo".