Disastro Milik a Bologna, nelle pagelle non va oltre il 5: "Fisicamente è una quercia e come tale sta impiantato nel terreno: non sente più niente"

Ultimissime Napoli - Arek Milik è stato tra i più deludenti ieri pomeriggio contro il Bologna. Tante insufficienze in pagella per l'attaccante polacco.

Gazzetta 5 - Si muove tanto ma non tira.

Corriere dello Sport 4,5 - Fisicamente è una quercia e come tale sta impiantato nel terreno. Non sente la partita e (forse) non sente più niente.

Tuttosport 5 - Non si trova mai in posizione.

Il Mattino 5 - Gira lontano dalla porta, anticipato da Danilo e Takehiro nel gioco areo, fa più fatica anche nei controlli per far salire la squadra. Primo tempo sotto tono del centravanti polacco che a inizio secondo tempo s’illumina con una bella giocata a centrocampo perla ripartenza di Lozano.