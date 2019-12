Dimissioni Ancelotti, il pensiero del tecnico su questa possibilità: il retroscena

Napoli calcio ultimissime - Dimissioni Ancelotti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta quello che è in estrema sintesi il pensiero di Carlo Ancelotti sul discorso dimissioni. Ecco cosa racconta nel dettaglio il quotidiano oggi in edicola.



"Carlo Ancelotti non «sente» la necessità di sfilare via, dunque nel caso di dimettersi, e non certo per questioni di soldi ma per principi etici, per una dignità che gli appartiene, per la convinzione che il Napoli possa ancora cambiare, tornare ad essere quello che ha sfidato il Liverpool, guardandolo negli occhi, quello che ha visto la propria stagione rivoluzionata da Giacomelli, nel finale della gara con l’Atalanta che è divenuto uno spartiacque. Ancelotti non fugge dinnanzi alle proprie responsabilità e non sono certo i due milioni di euro che vanterebbe da qui a giugno prossimo - praticamente la metà del suo ingaggio annuale - a tenerlo inchiodato alla sua stanza di Castel Volturno: la fedeltà in se stesso, nelle idee e persino nel progetto, hanno radici solide, più di quei chiodi che adesso puntellano una panchina che, nei fatti, l’ha detto il campo e lo sostiene la classifica del campionato, è esposta assai alla turbolenze. Poi però c’è la Champions League, la possibilità di arrivare agli ottavi (e sarebbe un successo) e persino lo spiraglio per accomodarsi primo nel girone (e saprebbe di miracolo)".