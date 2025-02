Dia convocato per Lazio-Napoli? Cosa filtra da Formello

Napoli - Ecco cosa si legge sulle condizioni di Boulaye Dia per Lazio-Napoli sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Ci mancava il diluvio a Formello. Niente rischi. Boulaye Dia neppure ieri mattina si è allenato, ma sta bene, ha quasi assorbito il trauma alla caviglia destra che lo aveva costretto a chiedere il cambio domenica. Resta la rifinitura di oggi pomeriggio per vederlo in campo, valutarne il totale recupero e lanciarlo titolare o tenerlo di scorta. Baroni ci pensa, è il suo grande dubbio. L’attaccante senegalese è rimasto fermo per l’intera settimana. Quasi certamente verrà convocato. Si sta facendo largo l’ipotesi panchina, oggi sapremo".