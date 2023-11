Di Lorenzo è rimasto paralizzato e imbarazzato dopo una frase di De Laurentiis

L'edizione in edicola oggi de Il Mattino riporta un retroscena in merito alla presentazione del libro di Mario Giuffredi, dove erano presenti anche Di Lorenzo e De Laurentiis:

"L’Italia la qualificazione l’ha rubata per un rigore non dato all’Ucraina". Lo dice De Laurentiis gelando il pubblico in sala, e a guardalo immobile e imbarazzato è capitan Di Lorenzo, che l’altra sera a Leverkusen non ha smesso una frazione di secondo di dare l’anima per mettere la fine all’incubo del flop agli Europei. Di Lorenzo resta come paralizzato, gelato. È uno dei leader della Nazionale e del Napoli e il fuoco “amico” del suo presidente proprio non se lo aspettava. Poi proprio sul discorso del rigore negato agli ucraini che ovviamente imbarazza".