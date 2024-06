Di Lorenzo resta al Napoli? Il calciatore ha chiamato Conte dopo Italia-Spagna: ecco cosa si sono detti

Nuovo contatto tra Giovanni Di Lorenzo ed Antonio Conte. Stavolta è stato il calciatore a chiamare l'allenatore dopo la gara persa dall'Italia contro la Spagna nella seconda giornata della fase a gironi dell'Europeo in Germania. Il capitano del Napoli ha ribadito a Conte la sua volontà di lasciare l'azzurro. Il tecnico dalla sua ha ribadito al ragazzo la sua centralità nel progetto tecnico e non solo. Insomma, le parti sono rmaste entrambe sulle proprie posizioni. Di Lorenzo vuole andarsene mentre Conte non vuole assolutamente perderlo.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport sul nuovo confronto telefonico avvenuto tra Di Lorenzo e Conte dopo Italia- Spagna: