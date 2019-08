Di Lorenzo vicino alla convocazione in Nazionale! Il Mattino: Mancini ci pensa e non ha paura di rischiare

Ultime calcio Napoli - Il nuovo corso della Nazionale targata Roberto Mancini è all'insegna del bel gioco, dell'anima propositiva e delle tante novità. Perché il ct è uno che non ha paura, anche di rischiare. Ha idee chiare, ma è sempre aperto a cambiare linea, se necessario. E infatti all'interno di una intervista rilasciata due giorni fa alla Gazzetta dello Sport, il ct azzurro ha aperto un vero e proprio portone a Di Lorenzo, primo acquisto del nuovo Napoli che si appresta a iniziare la prossima stagione.

Come ricorda Il Mattino:

"Giovanni ha 26 anni e al grande calcio è arrivato anche con netto ritardo viste le sue qualità, colpa di un pizzico di sfortuna e di qualche treno sbagliato sul quale è salito in corsa. Ma dopo una sola stagione in serie A con la maglia dell'Empoli ha stupito tutti, a partire da Ancelotti e dal suo staff. In una sola stagione ha collezionato 5 gol e 3 assist: bottino da leccarsi i baffi per un terzino. Ecco perché il Napoli non ci ha pensato un attimo prima di versare i 10 milioni richiesti dall'Empoli per il suo cartellino. Di Lorenzo ha dimostrato di avere qualità importanti e poi una forza fisica notevole, capace di fargli fare tutta la fascia su e giù per 37 partite nello scorso campionato. Una stagione gli è servita anche a farsi notare da Mancini, perché uno come Di Lorenzo farebbe molto comodo alla sua Nazionale".