Di Lorenzo-Napoli, Conte incontra il suo agente: farà leva su un aspetto

Calciomercato Napoli - Il capitano Giovani Di Lorenzo è in bilico tra Napoli e un futuro altrove, magari proprio ai rivali della Juventus che lo tentano in tutti i modi. Ora però scende in campo Antonio Conte.

Di Lorenzo-Napoli, scende in campo Conte

Lo scrive Il Mattino nell'edizione odierna e parla di come Conte ha come obiettivo blindare lo spogliatoio: è uno che non racconta nulla delle cose che avvengono tra lui e i suoi calciatori: ne è gelosissimo. Neppure dei faccia a faccia. Ma si sa, con Di Lorenzo c'è una ferita aperta dalle parole durissime del suo manager Giuffredi. E Conte, con Oriali e Manna, avverte l'esigenza di andare a fondo a questa rottura. Ed è per questo che ci sarà un incontro con il procuratore di Di Lorenzo, per comprendere quando è profondo il solco. E anche per spiegare che tante cose, anche nella gestione dei rapporti della squadra con il presidente, cambieranno con il suo arrivo. La sensazione, al momento, è che Di Lorenzo confermerà la voglia di voler andare via. Anche perché la tentazione Juventus c'è.